EDUARDO MEDINA Mora

ya es ex ministro. La verdad es que los senadores no tenían ni la menor intención de resistirse y lo dejaron ir. Aunque Medina Mora no explicó las razones graves, al final de cuentas ahora ya no tiene ningún halo protector. ¿Lo veremos tras las rejas? Por cierto, inicia ahora la carrera por ocupar su espacio en la Corte. Y resultó extraño que alguien a quien se había mencionado de plano se autodescartó en redes sociales: Leticia Bonifaz. El presidente López Obrador tiene ahora la pelota en su cancha.