general y ex escolta de Enrique Peña Nieto, implicado en el huachicoleo desde Pemex, según la acusación que enfrenta, soltó una perla. Cuando los periodistas le preguntaron que cómo le hacía para sobrevivir si tenía sus cuentas congeladas, su respuesta dejó helado a más de uno: como no me puede depositar, la Sedena me paga en efectivo. ¡Ups!