CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

vs AMLO. En su reaparición pública, luego de superar el contagio por covid a finales del año pasado, el ex candidato presidencial se lanzó duro: "Es claro que la pandemia no se ha enfrentado con medidas que resulten cabalmente eficaces, son escasas las pruebas realizadas para detectar la enfermedad, desde altas posiciones oficiales no se alienta el uso de mascarillas. Y el confinamiento para prevenir el contagio se deja bajo la responsabilidad familiar e individual y no desde un punto de vista institucional". Ahí nomás.

