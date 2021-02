CUAHUTÉMOC BLANCO,

gobernador electo de Morelos, protagoniza un escándalo más, después de que en las últimas semanas sostuviera discusiones mediáticas con el mandatario actual Graco Ramírez por no querer reunirse con su equipo para el protocolo de entrega-recepción. Ahora su conflicto fue con la líder de Morena, Yeidckol Polevnski, quien ha asegurado que el futbolista no ha mostrado "nobleza" al no dar un espacio en su gobierno a quien también quería ser candidato, Rabindranath Salazar. Él se limitó a responder que su candidatura fue por un acuerdo conocido por Andrés Manuel López Obrador y el líder de Partido Encuentro Social, Eric Flores.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.