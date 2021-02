CUAHUTÉMOC BLANCO,

alcalde de Cuernavaca, Morelos, y Rabin Salazar, son los dos políticos que podrían figurar como ganadores para ser los candidatos a gobernador y alcalde, respectivamente, en la encuesta de la alianza Morena, PT y Partido Encuentro Social (PES) en ese estado. En estos días se sabrán los resultados pero, según nos cuentan, el ex futbolista está muy optimista de que saldrá victorioso y representará al grupo como su candidato en las elecciones de junio próximo; esto a pesar de los pocos resultados que se han registrado en su administración como alcalde y la versión de que no es él quien gobierna, sino sus allegados. También en este estado se dará a conocer en los próximos días que el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Alejandro Vera será candidato a gobernador por el Partido Humanista.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.