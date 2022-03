CONACYT, el CIDE

y la ¿censura? En el foro que realizó la comunidad científica y académica en la Cámara de Diputados resaltó la ausencia de la directora de Evaluación Académica del CIDE, quien no presentó su ponencia porque las autoridades del Centro no se lo permitieron. Nos platican que la censura fue para evitar temas escabrosos como cambios al reglamento de becas del Conacyt, pero también respecto a las que otorga la SEP, pues desde hace meses no publica ninguna convocatoria para universitarios...

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.