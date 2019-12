CLAUDIA SHEINBAUM

y los daños colaterales. Carina Pinceno se convirtió en un daño colateral de las pifias del ex Consejero Jurídico Héctor Villegas, quien renunció el pasado 5 de diciembre. La ahora ex coordinadora de Servicios Parlamentarios del Congreso capitalino presentó su renuncia, por así convenir a sus intereses, explicó en una carta enviada a la mesa directiva. Pero se dice que se fue porque no advirtió el error a la modificación al artículo 30 de la Constitución local que quitaba la facultad de la jefa de gobierno como del propio Congreso de aprobar leyes, y que fue publicado por la Consejería encabezada por Villegas. Piceno encontró muestras de agradecimiento del panista Federico Döring, quien tuiteó que al parecer "se marcha pagando los platos rotos del quehacer legislativo de los legisladores de Morena".