CLAUDIA RUIZ Massieu

prepara el pastel con 90 velitas del otrora partidazo. El PRI cumple 90 años el lunes en una situación de crisis. Y envueltos en una reyerta por quién va a sucederla a ella en la dirigencia. Como le adelantamos aquí, Alejandro Moreno, Alito, gobernador de Campeche, es el más movido. Pero, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, no quita el dedo del renglón. A ver si no en lugar de velas tienen que llamar a los bomberos.