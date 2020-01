CIRO MURAYAMA

hizo enojar a Olga Sánchez Cordero. El consejero electoral declaró que el INE no cederá datos biométricos del Padrón Electoral en el proyecto de la cédula de identidad que tiene en mente el gobierno federal. ¿Cuál fue el problema? Que, en la reunión a puerta cerrada en Gobernación, encabezada por la secretaria y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no se acordó (todavía) qué harán. Pero en Bucareli no gustó mucho la postura de Murayama. Ese tema seguirá sacando chispas, nos anticipan.