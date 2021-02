CINTHYA AMARANTA LOBATO,

diputada del PAN en Veracruz que se mudó al grupo legislativo de MORENA, aseguró que compañeros de su bancada recibieron amenazas para quienes no impulsaran iniciativas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Aún así, de manera sorpresiva, cuatro legisladores -dos del PAN y dos del PRD- se rebelaron y no se sumaron al voto corporativo de esa alianza en favor del nombramiento del Fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio.





