CHRISTOPHER LANDAU

no se anduvo por las ramas. Ciertamente el ex embajador de Estados Unidos en México en sus redes sociales era todo amor con México, pero sus críticas al trato suave, por decirlo de algún modo, que tiene López Obrador con los narcos simplemente no tuvo una respuesta airada... la reacción hacia el ex enviado de Donald Trump expresada en la mañanera fue más que tersa... ¿por qué será?

