CHOQUE en el PAN.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, reveló que el líder del PAN, Marko Cortes, le confió que no solo no tienen esperanzas en cinco de seis gubernaturas en disputa el próximo año, sino que tampoco en el 2024. Pero lo Cortés no quita lo valiente y Marko le reviró con un "mientes, le haces el juego a AMLO". Se están dando hasta con la cubeta.

