CARLOS SALINAS DE GORTARI,

el polémico ex presidente, decidió sacudir el tablero político con un sólido artículo en el diario “El País” donde trata mal a los políticos del momento, sobre los que da a entender que “no saben que no saben”. No faltarán los actores que alertarán sobre este nuevo vector de inestabilidad. O como se dice en las familias tradicionales: “Éramos muchos y parió la abuela”.

