CARLOS ROMERO Deschamps

se veía invencible en julio. Un video revelado por La Silla Rota de julio pasado mostraba al hoy ex líder del sindicato petrolero engallado. Presumía haber logrado pactar el contrato colectivo de trabajo con la 4T y se ufanaba de que "a pesar de todos los intentos, la oposición (interna) no creció y nuestro sindicato sigue". Incluso, Romero Deschamps habló de "vivir hasta no sé cuánto o que termine mi periodo (como dirigente y que concluía en 2024)". Los datos que tenía, evidentemente, eran distintos a los de la 4T. ¿Irá a prisión?