BIBIANA PERALTA,

comisionada del InfoCDMX, nos dicen que envió una carta en términos no muy amigables sobre los ex comisionados David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava. Como que no es muy de su agrado que vuelvan a ocupar un espacio en el instituto de transparencia de la capital. Un oficio del 20 de noviembre, cuya copia tiene #LenguasViperinas, firmado por Peralta, dirigido al Congreso de la ciudad de México, recuerda que ambos tienen una denuncia penal por haber intentado regresar al cargo, el 22 de mayo en calidad de "pseudo-comisionados", incluso "allanando las instalaciones". La carta se inscribe en el contexto del inicio del proceso para elegir a los comisionados restantes del InfoCDMX. ¡Ups!