"foxeó". "No soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos", respondió a un tuitero que le pedía atender personalmente a niños con cáncer que enfrentan desabasto de medicinas. El escándalo fue tal que lo mismo Reuters que The New York Times registraron el hecho. Aunque se disculpó, la crisis que se generó en redes no tuvo ninguna reacción de la estructura oficial de todo el gobierno, ante la "foxeada". Porque, ¿quién no recuerda el "y yo por qué" de Vicente Fox presidente?