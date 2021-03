ARTURO ZALDÍVAR,

presidente de la SCJN, aún no convence al respetable de que es autónomo del Poder Ejecutivo, o sea, de AMLO. Ahora que el presidente arremetió contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, por atreverse a testerear su reforma eléctrica, muchos recordaron que Zaldívar asistió a una "inauguración" del aeropuerto de Santa Lucía, lo cual era innecesario. Por eso mismo el tuit de "defensa" del Poder Judicial no solo llegó casi un día y medio tarde, sino que nomas no convence...

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.