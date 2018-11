ARTURO NÚÑEZ,

todavía gobernador de Tabasco, tiene un desaseo financiero a dos meses de terminar su periodo y no encuentra la cuadratura al círculo. El perredista pidió 125 millones de pesos de un préstamo bancario etiquetado para el Nuevo Sistema de Justicia Penal que no utilizó, para cumplir compromisos en el rubro de Salud. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas del estado no le ha permitido utilizarlos, pues detectó que lo que busca el gobernador es saldar pagos a personal. Vaya enredo.