ARTURO HERRERA

es feliz, feliz, feliz. El secretario de Hacienda se tomó unas fotos admirando murales en el mercado cercano a Palacio Nacional. No se le veía preocupado pese a los números que la economía está mostrando en torno al crecimiento. Nuevos datos del Inegi revelaron este miércoles que la Balanza Comercial (que no es otra cosa que exportaciones menos importaciones) mantiene un superávit a octubre del 2019 de mil 962 millones de dólares, lo cual no parece tan malo, pero lo que sí es malo es que las exportaciones petroleras y las importaciones de bienes de capital siguen a pique...