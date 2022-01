ARTÍCULO CESTO

No, no es un error ortográfico. Lo que sucede es que le costó desveladas, análisis, lápices gastados, gomas y pizarrones a Hacienda y a la Función Pública armarle en buen plan -porque no crea que es con mala intención- un proyecto de "austeridad" al INE, para que le alcancen los centavos para la consulta revocatoria, para que termine en el cesto de la basura, porque hay que recordarle al Poder Ejecutivo que los autónomos lo son para su gestión financiera y presupuestal. Así que, tanto trabajar para nada...

