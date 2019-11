López Obrador pateó el avispero... y luego dijo que "no hay nada qué temer". ¿A razón de qué advirtió que hay "halcones" y hasta un riesgo de "golpe de Estado"? El sábado, dirían los clásicos, el presidente "incendió las redes" con una serie de tuits. El domingo, ya reposado, dijo que no hay nada qué temer. ¿Somos o no somos?