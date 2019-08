ANDRÉS MANUEL

López Obrador ya puso los puntos sobre las íes para el tema de la condonación fiscal y en torno a los salarios de los servidores públicos, y en especial de los órganos autónomos, para que no ganen más que el presidente de México. Se trata en ambos casos de reformas constitucionales, por lo que deberá contar con el concurso de la oposición del PRI y PAN, que ya le ha sacado canas verdes a Monreal. En algunos sectores, tanto el empresarial como en la burocracia, no les agradó mucho la idea. Pero pues si ya saben qué piensa el presidente, no hay sorpresa.