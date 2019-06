ANDRÉS MANUEL

López Obrador ve enfriarse la posibilidad del aval a la revocación de mandato. Aunque mandó la señal de que la contrarreforma electoral, que casi casi va por la desaparición del INE, no está entre sus planes, la oposición nomás no da su brazo a torcer. Nos cuentan en el Senado que, si no hay consensos, la reforma constitucional simplemente se podría quedar en la congeladora. Los amarres se cocinan, sobre todo porque el Presidente de México dijo que la fecha de aplicación podría estar sujeta a cambios... ¿pero aceptará que sea después de las elecciones intermedias del 2021?