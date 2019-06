López Obrador corre el riesgo de no someter su cargo al mecanismo de revocación de mandato. La oposición, léase PAN, PRD y hasta el PRI. Por ahora el bloque tiene claro que en fechas no hay nada escrito en piedra, pero el acuerdo central es que no sea el mismo día de la elección intermedia de 2021 ni antes. Que sea, si quiere el presidente de México, una vez que concluya el periodo electoral.