ANDRÉS MANUEL

López Obrador, presidente de México, ofreció salida al tema de las guarderías: se les dará directo el dinero a madres y padres de los niños y no a las estancias "porque hay irregularidades". Sin embargo, la oposición (PRI, PAN, MC) exige no cancelar el flujo de recursos y en las calles crecen las protestas. Pese a ello no se ve que el mandatario esté dispuesto a ceder. ¿Irán a castigar a quienes acusan de cometer irregularidades?