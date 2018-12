ANDRÉS MANUEL

López Obrador, presidente de México, está en un dilema. Cómo salir del entuerto del nuevo aeropuerto. Hasta ahora no hay señales de que regresen al plan original de Texcoco. Pero el riesgo de golpe en los mercados por los bonos los hizo retroceder un poco. ¿Adelantar liquidación de bonos? En Morena hay quien plantea eso, pero lo cierto es que cancelar de plano implica pagos inmediatos por miles de millones de pesos, además de la respuesta violenta de los mercados. Por lo pronto no pueden cancelar nada... ¿a poco no lo sabían?