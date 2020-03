ya tiene abollado su plan estrella: Sembrando vida. El coordinador Javier May se fue azotando la puerta: "Una vez que la secretaria de Bienestar (María Luisa Albores) ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar el programa, no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación". Todo indica que vuelve al Senado. Javier May, Sembrando... ¿tempestades?