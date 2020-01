y el teflón. Si no se pudo vender el avión presidencial y tenerlo varado en EU costó 30 millones de pesos, no pasa nada. Si el Insabi cruje en su arranque, no pasa nada. Si el hijo del Chapo Guzmán logra ser liberado por fuerzas federales, no pasa nada. Si las cifras de empleo son las peores en años, no pasa nada. Si las cifras de violencia marcan el peor año en la historia, no pasa nada. El presidente está cubierto por un halo que impide le quiten plumas a su gallo... pero ¿hasta cuándo?