ANDRÉS MANUEL López Obrador

pateó el avispero. Como se lo anticipamos aquí la semana pasada, este martes AMLO sacó la lista de los gobernadores que no asisten a las reuniones estatales de seguridad, aunque no exista un dato que confirme que si van entonces habrá paz. El mismo presidente encabeza todos los días esas reuniones en Palacio Nacional... y este será el año más violento de la historia por el número de asesinatos. Pues ante la estrategia de la 4T de cargar contra los gobernadores, nos cuentan que este miércoles las cosas se pueden poner color de hormiga en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública... a ver si no salió peor el remedio que la enfermedad.