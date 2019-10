no recibió a alcaldes y al coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks. Como no los recibían quisieron dar portazo, pero alguien en Palacio Nacional tuvo la brillante idea de usar "una dosis moderada de aerosol defensivo natural en el ambiente que no puso en riesgo la vida de ninguna persona". ¿Quién tomó esa decisión?