ve como contrario a Romero Deschamps? Según el ex dirigente petrolero "tal parece que se ha recrudecido la antigua posición de vernos como contrarios", lo cual no está lejos de la realidad". Y en el colmo del cinismo esgrimió que se desempeñó "como peón, ayudante, obrero, chofer, albañil y múltiples actividades más". Lo que no dijo es cómo fue que con esa trayectoria él y sus familiares vivieran como jeques y viajaran en aviones privados o presumieran vehículos (Lamborghini, por ejemplo).