ANDRÉS MANUEL López Obrador

volteó la mirada a Peña Nieto. Hace poco se supo que el ex presidente anda en busca de abogados. Lo de Ruiz Esparza es una señal, pero quién sabe si rozarán a Peña Nieto. Pero lo cierto es que desde hace una semana el mismo López Obrador ha enfatizado gastos onerosos y excesivos en la Presidencia de Peña Nieto, en particular hasta para gel. Y no es casual que si algo hizo famoso al mexiquense fue su copete engominado. Este jueves el tabasqueño se refirió al tema y dijo que el gel era de "moco de gorila". ¿Será que ya se decidieron a despeinar a Enrique Peña Nieto?