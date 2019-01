ANDRÉS MANUEL López Obrador,

presidente de México, lanzó una advertencia. Quien no dé a conocer sus bienes públicamente no podrá trabajar en su gobierno. Y a todos los niveles, incluidos familiares. ¿Cómo le harán si la ley no obliga a ello? La ley obliga a presentar declaración de bienes, pero no a hacerlos públicos. ¿O se va a incluir en la Constitución moral?