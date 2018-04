candidato a la Presidencia por Morena, marcó la agenda este fin de semana, esta vez por el debate sobre las pensiones a ex presidentes que en un spot aseguró eran de 5 millones de pesos mensuales. El ex mandatario panista Vicente Fox fue el primero en levantar la voz en redes argumentando que las pensiones son para no robar; José Antonio Meade, de la alianza PVEM-PRI, declaró en Veracruz que este apoyo debe mantenerse.



