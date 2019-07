Guevara sigue enredada en la Conade. La titular de la Comisión Nacional del Deporte no le halla la cuadratura al círculo. La semana pasada les dijo a senadores que está e número rojos y para agosto no le alcanzaría ni para pagar la luz. Este lunes compareció ante diputados y nomás no pudo explicar los presuntos casos de corrupción y el abandono de atletas. ¿También le van a echar la culpa al huachicoleo deportivo?