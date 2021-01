y la criminalización de jóvenes. La Comisión Ejecutiva de Atención Integral de Atención a Víctimas de Guanajuato llamó al presidente a no criminalizar a los jóvenes. En la conferencia de Palacio Nacional, López Obrador dijo: "qué pasa en los pueblos, qué hacer con los jóvenes, por qué no incorporarlos al trabajo, al estudio, no dejárselos a la delincuencia, que no los enganchen (...) Los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría, jóvenes; se están encontrando lamentablemente fosas y todo indica que son jóvenes los que están ahí". Para el registro.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.