y los gobernadores a punto del choque. Este lunes la Alianza Federalista de Gobernadores anunció que trabajará en el diseño de nuevos indicadores en materia educativa para definir la ruta para el regreso a clases en 10 entidades, porque el modelo nacional no encaja en todos los estados. No cabe duda que los gobernadores cada día chocan más con las decisiones del centro, principalmente porque no ven ni pies ni cabeza.

