y su estrategia de choque. Resulta que una diputada de Morena, Vanessa del Castillo, se le ocurrió armar un video donde un joven de plano dice "empresarios, así no". Y repite todo el discurso presidencial en el sentido de que no se puede andar rescatando a las grandes empresas. En la oficina de la dirigencia de Morena dijeron que no elaboraron ese material en video que circuló profusamente este jueves. Pero lo que sí es cierto es que aunque no es postura oficial de Morena, sí va en línea con el discurso presidencial.