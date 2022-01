AMLO Y ZEDILLO,

polvos de aquellos lodos. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró "inmoral" que el ex presidente Ernesto Zedillo gane tanto en Citi, ahora que el consorcio ha anunciado la venta de Banamex. Pero muchos no tardaron en recordar que en el 2000 fue Pablo Gómez quien impugnó la candidatura de López Obrador al gobierno del entonces DF por el tema de su residencia... y los tuiteros no tardaron en apuntar que eso se soslayó por parte del gobierno zedillista. ¿A poco?

