AMLO y su palabra.

El 14 de agosto de 2018, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo: "(Para el Tren Maya) no se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente". Ahora que le preguntaron al titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, sobre 20 mil árboles tumbados para la obra, respondió que pues no fue en balde... ¿Quién mintió?

