ALFONSO ROMO

lleva la austeridad al extremo. Resulta que Gerald A. Rizzieri, presidente y CEO de Mizuho Securities, tuvo traductor de lujo en la conferencia matutina, conocida como "mañanera" del presidente López Obrador. Resulta que en la presentación del anuncio de fondeo de Pemex no había traductor y quien salió al quite fue el canciller Marcelo Ebrard. Está bien que ahorren, pero no es para tanto. Póngale unos centavos al traductor, le comentan al jefe de la Oficina de la Presidencia.