presumió una baja marginal en los delitos en el país. En medio del barullo por el tema del coronavirus covid-19 pasó un poco desapercibido. Sin embargo, los expertos hacen ver que en el caso de los feminicidios las cifras no ceden. En los últimos días ha habido varios casos, que no han tenido el mismo impacto que en semanas anteriores. Habrá que estar atentos y no perderlo de vista.