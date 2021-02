ALFONSO DURAZO

¿salvará la reforma judicial? Porque lo que es la que se le atribuye al fiscal Alejandro Gertz no la aceptan ni en la Santa Inquisición. Por eso esa es la propuesta menos agresiva con los derechos humanos y garantías. Pero pulula la versión de que el presidente López Obrador ya no quiere nada. Solo recordar que en el Senado esperaban en la primera o segunda semana la propuesta... pero no se ve para cuando. Todo indica que la Fiscalía echó a perder el intento.

