tiene una bomba que podría impactar a altos funcionarios de la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto. Nos cuentan que, en el presunto quebranto a la Policía Federal en la adquisición de equipo, en particular uno llamado Rafael, hay en ciernes una denuncia ante la misma Fiscalía General de la República. Y el entorno del senador y ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong podría salir salpicado.