ALFA GONZÁLEZ, SANDRA CUEVAS Y LÍA LIMÓN

vs Claudia Sheinbaum. El aumento en las tarifas de agua en zonas específicas de la CDMX desató un pleitazo porque no es en toda la ciudad, pero tocó a colonias donde perdió Morena. La defensa del gobierno es por el consumo elevado, pero la oposición acusa venganza por el voto del año pasado. Las alcaldesas de Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón acusaron el golpe... y les contestó la jefa de Gobierno: no es esa la razón. Habrá que estar atentos...

