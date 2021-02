ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ,

ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue detenido ayer por abuso de confianza; ya se había amparado por peculado y enriquecimiento ilícito, sin embargo no contó con que la Fiscalía Anticorrupción lo privaría de la libertad por ese delito. La detención se da en un momento clave, una semana después de que anunció que contendría a la gubernatura por el Partido Humanista, que aunque no es una fuerza política importante, él mismo cuenta con estructuras de apoyo que lo colocaban como contendiente con posibilidades contra Rodrigo Gayosso, hijo del gobernador, Graco Ramírez; y contra Cuahutémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca.

