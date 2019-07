dio la bienvenida a Carlos Urzúa en el Tec de Monterrey. Uno de los más leales colaboradores del ex presidente Felipe Calderón, a quien ven como el malo que quiere echar a perder la película de la 4T, fue quien apareció en la primera foto como profesor del ex secretario de Hacienda. A ver si ahora no salen con que efectivamente es de Calderón la mano negra que juega contra el gobierno.