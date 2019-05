ALEJANDRO GERTZ

está al 100. Eso nos dicen desde hace varias semanas que su ausencia de los reflectores empezó a despertar sospechosismo sobre su estado de salud. Este lunes reapareció en conferencia de prensa y dijo: "¿Y por qué me pregunta por mi estado de salud, me ve usted muy enfermito? Mire, lo que no se ve no se juzga". Pues qué bueno porque tiene papas calientes en Odebrecht, Ayotzinapa, huachicoleo, corrupción en el sector salud... y la lista sigue.