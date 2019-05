ALBERTO ELÍAS Beltrán

será denunciado por Javier Corral. El gobernador de Chihuahua no ceja en su empeño por encarcelar al ex gobernador César Duarte. Y ve en el último encargado del despacho de la PGR, hoy Fiscalía General de la República, uno de los diques. Nos cuentan en el entorno de Elías que hay varios procesos abiertos contra Duarte en la Fiscalía y en la Fepade, así que no hay nada qué temer.