le anda por sacudirse a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y a toda su estirpe. Y es que si bien es cierto que coincidió extrañamente la concesión de arresto domiciliario a la otrora sindicalista con la suscripción de la alianza PRI-Nueva Alianza, el ex titular de la SEP busca dejar ese acto del destino fuera de lente público y en cambio anda regando como pólvora que Fernando González Sánchez, yerno y ex operador de Elba Esther es parte de los cuestionables en el equipo de Andrés Manuel. Entre coincidencias y hechos lo que al menos queda al descubierto es que tras cuatro años 10 meses de estar presa por defraudación fiscal, la maestra sigue teniendo lo suyo.



